Câmara do Funchal lança site para promover e divulgar turismo

A Câmara do Funchal apresentou o site visit.funchal.pt, na semana comemorativa do dia mundial do turismo. Através desta plataforma a autarquia pretende promover e divulgar o turismo do concelho.

“70% dos turistas visitam o concelho do Funchal e nós queremos fidelizar o turista”, disse a vice-presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra.

O site pretende ser uma “mais valia” na descoberta da cidade dando a conhecer espaços onde se pode comer, beber e comprar; divulgação de mapas e roteiros e informações úteis.

Está disponível versões em português e em inglês. O site foi desenvolvido por profissionais da autarquia do Funchal.

“Quando queremos fazer a história, o património, a cultura, a conjugação com as diversas entidades, não é um desidrato e não é um trabalho que apenas possa ser bem sucedido se for feito com a Câmara do Funchal ou outras entidades”, referiu Cristina Pedra.

A vice-presidente da autarquia salienta que o executivo está disponível, para na área do turismo e da tecnologia, “colocar e implementar esta estratégia sem virar as costas a nenhum desafio”.