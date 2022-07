Câmara do Funchal promove ações de formação sobre situações de emergência

A Câmara Municipal do Funchal promoveu uma ação informativa sobre situações de emergência aos técnicos do Parque Ecológico do Funchal (PECOF).

Esta ação informativa esteve a cargo dos técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal e contou com a presença da Vereadora Nádia Coelho, com o Pelouro do Ambiente e Espaços Verdes e do Vereador Bruno Pereira, com o Pelouro da Proteção Civil.

O objetivo foi dar a conhecer os procedimentos a aplicar em situações de emergência no PECOF, saber consultar e analisar as cartas geográficas, fornecer informações corretas numa chamada 112 e aos Agentes de Proteção Civil, perceber a importância de ter a informação atualizada e reconhecer a relevância de aspetos chaves da comunicação assertiva em situações de emergência.

Esta formação insere-se na sequência de praticar os procedimentos e mecanismos do Plano de Emergência Interno do Parque Ecológico do Funchal em vigor.

O Plano de Emergência Interno (PEI) do Parque Ecológico do Funchal é um documento que fornece dados relevantes para auxílio da atuação de meios externos e procedimentos internos em caso de ocorrência de fogos rurais, cheias, deslizamentos, sismos e acidentes graves (acidentes desportivos, acidentes em atividades lúdicas e de lazer, acidentes de trabalho decorrentes das operações florestais executadas diariamente) que possam pôr em causa o normal funcionamento do parque no que concerne à segurança de pessoas e bens que estão no interior do recinto.

O Município do Funchal tem vindo a apostar na formação de todos os seus técnicos e colaboradores para seguir os procedimentos internos expressos nos seus Planos de Emergência.