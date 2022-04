Câmara do Funchal reforça departamento do Ambiente com cinco novas viaturas num investimento superior a 800 mil euros

No que diz respeito ao combate à pobreza, a parlamentar madeirense destacou o “impacto positivo” do trabalho feito nesta matéria, exemplificando com o reforço das pensões e a criação da medida ‘Garantia para a Infância’. A deputada considera que estas medidas são “essenciais” para a Madeira, especialmente considerando a sua condição periférica e o facto de a região ter a taxa de risco de pobreza ou exclusão social mais alta do país.