Camisola de Diego Maradona usada no golo da “Mão de Deus” vendida por 8,4 milhões de euros

A camisola que Diego Maradona usou quando marcou o golo da “Mão de Deus” e, no mesmo jogo, o tento considerado como o “golo do século” pela Argentina contra a Inglaterra no Campeonato do Mundo de 1986, foi vendida por 8,4 milhões de euros — o valor mais alto de sempre pago por um artigo desportivo.

A camisola pertencia ao ex-internacional inglês Steve Hodge, que a colocou em leilão 36 anos depois de trocá-lo em campo com Maradona no final dos lendários quartos de final no México, que ditaram a eliminação da seleção dos três leões. Após a morte do astro argentino, em novembro de 2020, Hodge disse que a camisola não estava à venda.

“Acho desrespeitoso e totalmente errado”, referiu Hodge no mês seguinte ao falecimento de Maradona. “Não está à venda. Não estou a tentar vendê-la.”

A casa de leilões Sotheby vendeu a camisa por mais do que o preço estimado, que estava entre £ 4 milhões e £ 6 milhões.

“Esta é sem dúvida a camisola de futebol mais cobiçada que já foi leiloada e, portanto, é apropriado que agora detenha o recorde de leilão para qualquer objeto desse tipo”, disse Brahm Wachter, responsável pelos leilões de roupa e colecionáveis ​​modernos da Sotheby’s.

A taxa mais alta anteriormente paga por uma camisola utilizada durante um encontro desportivo foi a do lendário jogador de beisebol Babe Ruth, em 2019, por 5,2 milhões de euros.

No mesmo ano, o manifesto olímpico original, escrito em 1892, foi vendido por 8,3 milhões de euros, tornando-se na peça desportiva de colecionador mais cara de sempre.