Camisola que Lionel Messi vestia quando marcou o 500º golo foi vendida por quantia exorbitante

Um dos momentos mais icónicos na carreira de Lionel Messi foi o golo 500 na carreira do internacional argentino, apontado frente ao maior rival, o Real Madrid. Num ‘El Clasico’ jogado no Estádio Santiago Bernabéu, em 2017, o então jogador do Barcelona apontou o golo da vitória (3-2) no último minuto de jogo e celebrou levantando a camisola diante dos adeptos do clube da capital espanhola.

A camisola, com o número 10 nas costas, foi leiloada por 428 milhões de euros. O anúncio foi feito no domingo, num perfil de Instagram chamado “anishfutbol”, que apresenta uma coleção de artigos relacionados com desporto, como camisolas de jogo, chuteiras e até cromos de caderneta.

“Chegou à minha coleção… AQUELA camisola que Leo [Messi] levantou depois de decidir o El Clasico com o seu 500º golo”, pode ler-se na publicação. “Não consigo acreditar. O mais sagrado dos Santos Graais para a minha coleção”, acrescenta o autor.