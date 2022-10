‘Campo Novo’. Norfin investe 300 milhões em projeto nos terrenos do antigo estádio de Alvalade

‘Campo Novo’. Assim se chama o novo projeto da sociedade de gestão imobiliária Norfin e que vai contar com um investimento de 300 milhões de euros. A apresentação do designado novo bairro alfacinha, localizado nos antigos terrenos do estádio de Alvalade, no Campo Grande, decorreu na quinta-feira, 13 de outubro.

Este projeto misto vai contar com um empreendimento residencial que terá 80 mil m2 de construção acima do solo onde estão incluídos três condomínios residenciais, numa área de 30.300m2, compostos por 245 apartamentos de tipologias que variam entre o T1 e T4, com jardins privativos, piscina, rooftop, salas de cowork, kids club, ginásio e acesso direto à zona comercial. Os preços de venda começam a partir dos 380 mil euros.

O segmento de escritórios prevê a construção de e uma área bruta total de 37.600m2, distribuída por quatro edifícios com certificação Leed Gold, cada um dispondo de um rooftop de 450m2.

A vertente comercial vai englobar uma área de 12.100m2 que fará a ligação entre a área residencial e empresarial, será composta por 18 lojas, 15 restaurantes e sete quiosques e um supermercado.

Em declarações à imprensa Henrique Rodrigues da Silva, Chief Operations Officer (COO) da Norfin, referiu que “este projeto arranca ainda este ano, as licenças já estão emitidas e prevê-se a conclusão da primeira fase no final de 2024. Depois desta primeira fase arrancam os restantes edifícios de escritórios que são três blocos e o último bloco residencial”.

Francisco Sottomayor, Chief Executive Officer da Norfin, salienta que “este é um projeto histórico pela sua dimensão e por trazer a Lisboa um novo conceito de bairro, um polo residencial, empresarial e comercial renovado e vibrante, e ao Campo Grande uma centralidade e uma vivência de grande praça, que convida os residentes e toda a envolvente a usufruir de um espaço que conjuga zonas de habitação, de trabalho, de restauração e de retalho”.

Já Miguel Saraiva, Diretor Executivo, fundador e arquiteto da Saraiva & Associados, empresa responsável pelo projeto da área residencial, defende que “não vamos fazer uma rutura com os bairros existentes, vamos fazer um novo bairro, contemporâneo, onde se pode viver com uma grande qualidade de vida numa cidade cheia de história”.

Por seu turno, Jorge Morgadinho, Diretor Executivo da Reify, empresa imobiliária da Sonae Sierra, responsável pelo segmento de escritórios deste projeto, sublinha que “o Campo Novo é uma solução urbanística única, com diferentes usos perfeitamente integrados, e onde os escritórios oferecem um conceito de espaços flexíveis respondendo às necessidades de trabalho de hoje”.

Por sua vez, a Cristina Santos, Diretora Executiva da área de Property Management da Sierra, realça ser um “motivo de orgulho para a Sierra poder colocar as suas três décadas de experiência no setor imobiliário ao serviço de um projeto diferenciador, contribuindo ativamente para a regeneração urbana desta zona emblemática da capital, em linha com a sua nova estratégia de negócio”.