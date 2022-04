Canadá diz que G20 não pode funcionar com a Rússia na mesa de conversações

A ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, afirmou esta sexta-feira que considera ser impossível trabalhar com a Rússia no G20 devido à guerra iniciada pelo Kremlin na Ucrânia.

“O G20 não pode funcionar eficazmente com a Rússia à mesa”, comentou Freeland numa conferência de imprensa conjunta com o ministro das Finanças ucraniano, Serhiy Marchenko, à margem das conversações do G20 no âmbito das reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

“A Rússia não tem lugar à mesa dos países que se juntaram para manter a prosperidade económica global (…). Não se pode ser caçador furtivo e guarda de caça ao mesmo tempo”, disse ainda a governante, citada pela “Reuters”.

A presença da Rússia no G20 tem estado sob fogo nas reuniões que decorreram durante a semana.

No início da semana, vários ministros das Finanças e banqueiros dos Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha e outros países ocidentais abandonaram as reuniões sempre que os funcionários russos intervinham nos debates. Entre os governantes estavam a secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, e o ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, que saíram da reunião quando o representante da Rússia começou a falar.