Os ‘Canais WhatsApp’ são uma forma privada, simples e de confiança de receber atualizações de organizações, clubes desportivos ou artistas, diretamente na plataforma WhatsApp.

13 Setembro 2023, 14h58

Depois de anunciar a nova funcionalidade de editar mensagens a tecnológica Meta, proprietária da plataforma WhatsApp, anunciou o lançamento de mais uma funcionalidade, os ‘Canais de WhatsApp’, que está disponível em mais de 150 países, incluindo Portugal.

Os ‘Canais WhatsApp’ são uma forma privada, simples e de confiança de receber atualizações de organizações, clubes desportivos ou artistas, diretamente na plataforma WhatsApp.

O lançamento desta funcionalidade faz parte do objetivo da Meta de criar um serviço de mensagens partilhadas mais privado no mercado, sendo que os canais estão separados das restantes conversas e nenhum dos outros seguidores vai poder ver quem segue.

À medida que o WhatsApp vai expandindo esta funcionalidade, a plataforma tem realizado atualizações, nomeadamente no melhoramento do diretório, sendo agora possível encontrar canais para seguir que são automaticamente filtrados com base no país, é possível reagir com emojis para dar feedback e ver a contagem das reações, os administradores vão poder fazer alterações às ‘atualizações’ até 30 dias após publicar, e passa a ser possível reencaminhar uma ‘atualização’ para uma conversa ou grupo.

A Meta já afirmou que pretende continuar a adicionar mais funcionalidades e a expandir os canais com base no feedback que vai recebendo dos utilizadores. Nos próximos meses, vai passar a ser possível que qualquer pessoa possa criar um canal.