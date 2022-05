Candidato apoiado por Donald Trump vence primárias no Ohio

Aos poucos, as movimentações em torno das eleições intercalares norte-americanas de novembro próximo vão-se aproximando do topo da agenda política do país – numa altura em que, a acreditar na maioria das sondagens, a guerra na Ucrânia não está a fortalecer as perspetivas populares sobre a prestação da administração democrata de Joe Biden.

No interior do partido republicano, a ‘guerra’ é entre os moderados e o grupo de indefetíveis do ex-presidente Donald Trump – que se está a transformar numa verdadeira alteração do paradigma político tradicional dos conservadores norte-americanos.

Para ‘apimentar’ o momento, está a vitória nas primárias republicanas do Estado do Ohio de J.D. Vance, candidato apoiado por Donald Trump – que conseguiu deixar para trás a concorrência mais moderada e agora se apresentará aos eleitores em concorrência com o candidato democrata.

A história política de James David Vance, de 37 anos, é curiosa: foi inicialmente um forte opositor e crítico de Trump, a quem chegou a chamar “Hitler da América”, antes de se ‘converter’, por razões que ainda estão por apurar. Ex-marine e formado na prestigiada Yale Law School, Vance ganhou fama com a publicação, em 2016, de um livro em que tentava explicar por que razão eleitores brancos da classe trabalhadora poderiam ser convencidos a votar num populista como Donald Trump.

O atual senador republicado por Ohio, o moderado Rob Portman (que se reformará em novembro), é, segundo a imprensa norte-americana, um dos que temem que os democratas consigam vencer as eleições intercalares se os republicanos exagerarem nas propostas nacionalistas, populistas e negacionistas (da vitória democratas de 2020) com que se vão apresentar ao eleitorado.

J. D. Vance disse, no seu discurso de vitória – depois de ter deixado seis candidatos às primárias que venceu – que “tenho que agradecer ao 45º. presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump”, antes de enveredar pelo circuito das ‘fake news’ e da perseguição que, por via delas, a comunicação social lhe terá movido.

Como vai sucedendo com alguma frequência, Vance também acabou por convergir para a órbita de Steve Bannon, antigo assessor de Trump e ‘líder mundial’ da extrema-direita. Num podcast de Bannon, Vance disse há umas semanas que “eu tenho que ser honesto: realmente não me importo com o que acontece na Ucrânia”. Mais tarde tentou retratar-se, tendo divulgou um comunicado sobre os seus próprios comentários em que chamou a invasão russa “inquestionavelmente uma tragédia”.

Nas eleições de novembro, Vance enfrentará o democrata moderado Tim Ryan, membro da Câmara de Representantes. O Estado de Ohio é tradicionalmente ganho pelos republicanos.