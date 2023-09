A nova unidade vai ser instalada num terreno com 36,500 metros quadrados, na freguesia de Garvão em Ourique, e vai permitir aumentar 30 vezes mais a produção.

4 Setembro 2023, 12h15

A Cânhamor, uma empresa produtora de cânhamo em Portugal, confirmou a construção de uma nova unidade fabril em território nacional, com o investimento de 15 milhões de euros, sendo esta a primeira e única fábrica do mundo a controlar o processo produtivo, prevendo-se que esteja operacional em 2024.

Esta nova unidade vai ser instalada num terreno com 36,500 metros quadrados, na freguesia de Garvão em Ourique, e vai permitir aumentar 30 vezes mais a produção. A empresa tem planos para trabalhar diretamente com a comunidade local e incentivar os agricultores a produzirem a matéria-prima.

O diretor da Cânhamor, Elad Kaspin, afirma que ” até ao momento, compramos a matéria-prima e produzimos os blocos de cânhamo. A nova fábrica vai-nos permitir abrir um novo ciclo e controlar todo o processo produtivo. Ao mesmo tempo, vamos estar mais dependentes dos agricultores e da comunidade local e menos dependentes dos importadores habituais”.

“Os blocos de cânhamo – ECOblocos® – são uma opção de construção sustentável 100% ecológica, amigos do ambiente e económicos e, no setor da construção, ainda não há muitas opções sustentáveis disponíveis no mercado. Temos vindo a sentir que a procura de materiais mais alternativos e ecológicos está a aumentar, as pessoas com uma consciência ambiental maior optam por trabalhar com esta solução – pelo que a construção da nova unidade surge, também, neste seguimento”, conclui Elad Kaspin.