21 Outubro 2023, 20h39

Na sequência de as exportações estarem suspensas para os mercados russo e ucraniano, os produtores portugueses rumam à procura de novas geografias alternativas.

A Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) viajou novamente com produtores nacionais de vinho para Belgrado, a capital da Sérvia, para realizar um conjunto de ações de promoção neste mercado.

A Sérvia, que desde 2012 detém o estatuto de país candidato à União Europeia, é um país com cerca de 7 milhões de habitantes. Localizado, na península dos Balcãs, no sudeste da Europa, e possui uma tradição vinícola secular, em que a produção de vinho no país assume particular importância na sua herança cultural.

“Depois do tour internacional que em 2022 apresentou os vinhos portugueses aos importadores sérvios pela primeira vez, a CAP, motivada pelos resultados obtidos neste mercado e perante o cenário de suspensão das exportações para a Rússia e Ucrânia, regressou a Belgrado para dar continuidade à promoção dos vinhos de Portugal no mercado sérvio e na região dos Balcãs”, lê-se no comunicado.

Luís Mira, Secretário Geral da CAP, salienta na mesma nota que “os vinhos portugueses são cada vez mais conhecidos no estrangeiro, mas continua a ser determinante dar a prová-los in loco, conhecendo as exigências e especificidades de cada mercado”.

“O vinho português está no radar dos consumidores de muitas geografias, mas só será possível ter uma presença forte em cada mercado se trabalharmos de forma contínua, próxima e muito consistente. Só através da continuidade, conseguiremos manter ou melhorar a presença nos mercados”, acrescenta.

No dia 18 de outubro, realizou-se um jantar vínico no restaurante Twenty Two, situado na cobertura do Hotel Metropol Palace, no coração da capital sérvia, onde foram servidos os vinhos portugueses com especialidades locais, numa interpretação gourmet. Dirigido a importadores e retalhistas, o jantar foi um sucesso com os vinhos portugueses a brilharem nas harmonizações propostas, que permitiram destacar a sua qualidade, explica a CAP.

No dia seguinte, a CAP promoveu uma masterclass dirigida a empresários do setor na região sobre os vinhos de Portugal, seguindo-se uma prova conduzida pela Sommelier Marija Radovic, Vice-Presidente da Associação Sérvia de Sommeliers, que confessou ser uma apaixonada pelo património das castas e das regiões vitivinícolas portuguesas.

Nos últimos dois dias, o programa desta iniciativa, que juntou 11 produtores nacionais e dezenas de profissionais e consumidores sérvios, incluiu a realização de um jantar vínico, uma masterclass e uma grande prova.

“Participaram nesta ação de trade 11 produtores portugueses: Adega cooperativa da Vermelha, Adega cooperativa de Cantanhede, Adega Cooperativa do Cartaxo, Barcos Wines, Caves Campelo, Casa Relvas, Herdade do Paço do Conde, Manuel Costa e Filhos, Quinta de São Sebastião, Ségur Estates e Vercoope”, revela a CAP.

Em 2023, o tour de promoção de vinhos portugueses já passou pelo Japão, Coreia do Sul, Singapura, Cazaquistão e Israel. Até final do ano, a CAP prevê regressar à Ásia com uma nova ronda de iniciativas para dar a provar os néctares nacionais, desta vez na Índia, Vietname e Taiwan.