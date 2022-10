A economia portuguesa apresentou, no ano acabado no segundo trimestre de 2022, uma necessidade de financiamento de 0,6% do PIB, segundo o Banco de Portugal.

Este resultado reflete a necessidade de financiamento das sociedades não financeiras – ou seja as empresas que não sejam bancos – (de 2,5% do PIB), que excedeu as capacidades de financiamento das sociedades financeiras, dos particulares e das administrações públicas (de 1,3%, 0,4% e 0,2% do PIB).

Note-se que, no período homólogo de 2021, a economia portuguesa tinha apresentado uma capacidade de financiamento de 0,1% do PIB. O agravamento deste saldo reflete as reduções das capacidades de financiamento dos particulares e das sociedades financeiras, de 3,9 pontos percentuais (pp) e 0,8 pp, e o aumento da necessidade de financiamento das empresas não financeiras, de 2,1 pp.

No sentido oposto, o saldo das administrações públicas aumentou 6,1 pp, passando de uma necessidade de financiamento para uma capacidade de financiamento.

Resumindo, as administrações públicas apresentaram uma capacidade de financiamento de 0,2% do PIB no segundo trimestre do ano; a capacidade de financiamento dos particulares desceu para 0,4% do PIB; e as administrações públicas financiaram o resto do mundo e os particulares em 2,4% e 1,2% do PIB, respetivamente.

O banco central explica que asta informação, representada por um fluxo de fundos, permite identificar as relações de financiamento entre os setores institucionais da economia portuguesa e desta com o resto do mundo.

Assim, as administrações públicas passaram a ser financiadoras do resto do mundo, em 2,4% do PIB, invertendo-se a relação de financiamento entre estes dois setores; o financiamento líquido das administrações públicas aos particulares subiu 1,1 pp; o financiamento líquido do resto do mundo às sociedades não financeiras (empresas) aumentou 3,1 pp; e o financiamento líquido das sociedades financeiras às administrações públicas diminuiu 1,9 pp.

Posição financeira líquida da economia portuguesa perante o resto do mundo melhora no segundo trimestre

No final do segundo trimestre de 2022, a economia portuguesa apresentava uma posição financeira líquida perante o resto do mundo de -90,6% do PIB, o que comparava com -99,6% do PIB no final do trimestre homólogo de 2021.

Em detalhe os ativos financeiros líquidos dos particulares eram de 129,8% do PIB (menos 10,7 pp do que no segundo trimestre de 2021).

Já os ativos financeiros líquidos das sociedades não financeiras (empresas), das administrações públicas e das sociedades financeiras eram de -129,5%, -88,0% e -3,0% do PIB (mais 4,7 pp, mais 22,1 pp e menos 7,0 pp do que no segundo trimestre de 2021), respetivamente.

Estas evoluções “refletem a capacidade ou necessidade de financiamento e as outras variações de volume e preço no período em análise, assim como o efeito do aumento do PIB”, constata o Banco de Portugal.