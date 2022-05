Carlos Alcaraz. Jovem tenista de 19 anos já arrecadou cinco milhões de euros só em 2022

Carlos Alcaraz, tenista de 19 anos, atual número seis do mundo no ranking ATP, protagoniza uma das histórias do momento — a ascensão meteórica na sua modalidade. Após eliminar alguns dos principais tenistas da atualidade, como Novak Djokovic (1), Stefanos Tsitsipas (5) e o compatriota Rafael Nadal (4), o jovem começa a ganhar espaço no ténis e já há quem o considere como “melhor do mundo”.

Nascido em El Palmar, no distrito de Múrcia (Espanha), Alcaraz tornou-se profissional em 2018. Desde então, tem feito uma subida silenciosa até ao topo do ténis mundial, com 2022 a ser o ano do ‘breakout’, após enfrentar, e derrotar, alguns dos melhores tenistas da atualidade. Os feitos não passaram despercebidos e até os colegas/rivais, reconhecem a qualidade do jovem espanhol.

Em oito torneios disputados em 2022, entre pares e singulares, já encaixou 5,1 milhões de euros, maioritariamente provenientes das conquistas em Miami, Rio de Janeiro, Barcelona e Madrid. Foi na capital espanhola que teve oportunidade, que não desperdiçou, de enfrentar e derrotar o compatriota Rafael Nadal, atual número quatro do mundo, tornando-se no tenista mais jovem a vencer o torneio.

Alacaraz tornou-se no primeiro jogador desde Nalbandian em 2007 a vencer três dos quatro melhores jogadores do mundo num Masters 1000, e agora igualou Nadal ao vencer os dois principais torneios de ténis realizados em Espanha, o Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó e o Mutua Madrid Open, no mesmo ano. São os únicos dois tenistas que conseguiram esse feito.

O jovem tenista já prepara a estreia em Roland Garros na próxima semana, renunciando ao Open de Itália, em Roma, para descansar e fazer a preparação para aquele que é considerado um dos torneios mais importantes do circuito.