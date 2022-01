Carlos Pereira sublinha que PS é o único garante da defesa da Madeira na Assembleia da República

O cabeça de lista do PS Madeira à Assembleia da República, Carlos Pereira, destacou, esta sexta-feira, 28 de janeiro, que o PS é o único partido que garante a defesa da Madeira.

Na manhã deste último dia de campanha, a candidatura do PS-M às eleições legislativas do próximo domingo esteve no centro do Funchal em contacto com a população, tendo o cabeça de lista apelado ao voto no partido “que tem sempre defendido e estado ao lado da Madeira, não apenas nos últimos seis anos, mas desde sempre”.

“Sempre que a Madeira precisa, o PS está ao pé e ajuda os madeirenses”, disse Carlos Pereira, lembrando “o pagamento da dívida em 2000, o apoio de mais de mil milhões de euros para fazer face aos prejuízos do temporal de 2010 e, mais recentemente, a solidariedade do Governo de António Costa aquando dos incêndios que atingiram a Madeira, bem como o cofinanciamento do novo hospital”.

“O currículo do PSD e do CDS é um currículo de maus tratos à Madeira, de punição em cima dos madeirenses, sem qualquer responsabilidade dos cidadãos da Madeira. Por isso, no dia 30 é preciso punir aqueles que maltrataram os madeirenses e dar o voto àqueles que sempre estiveram ao seu lado”, afirmou.

Carlos Pereira sublinhou ser necessário que todos os madeirenses, mesmo não sendo simpatizantes do PS, possam votar no PS, “porque é o único partido que está em condições de continuar o trabalho de salvaguardar todos os interesses da Madeira”.

“Os candidatos do PS-Madeira são hoje o único garante da defesa da Madeira na Assembleia da República. Já o demonstrámos e continuaremos a fazê-lo, mas precisamos de ter força e de reforçar a nossa presença na Assembleia da República”, rematou.