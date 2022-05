Carlos Zorrinho: “União Europeia não pode ficar dependente dos EUA no futuro”. Veja a entrevista ao JE

No 30.º aniversário da Plural Entertainment, o diretor-geral, Piet-Hein Bakker, olha para o futuro da produção nacional e antevê mudanças no sector. Serviços de streaming deverão consolidar-se para evitar saturação do mercado e a nível nacional os conteúdos deverão atingir um novo nível, mas as novelas continuarão a ser “o pilar”, garante. Veja esta “Fast Talk” da JE TV.