Comprou recentemente um veículo elétrico ou está a pensar comprar um? Deve pensar também no carregamento do seu carro elétrico. Deve ter vários fatores em consideração para que consiga escolher o melhor carregador, segundo as suas necessidades e orçamento.

12 Setembro 2023, 09h25

Neste artigo, o ComparaJá.pt destaca as principais funcionalidades que deve procurar na escolha do seu carregador elétrico.

Funcionalidades dos carregadores de veículos elétricos

No que respeita ao carregador, há vários aspetos a ter em conta, mas o papel das funcionalidades inteligentes é cada vez mais essencial.

1. App e conectividade

Hoje em dia, grande parte dos carregadores de veículos elétricos têm conectividade através de Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 3G/4G e aplicação para smartphone. Desta forma, pode programar facilmente os seus carregamentos e ter acesso a dados de consumo, controlar o acesso ou selecionar a potência de carregamento, entre outras.

2. Gestão de acessos

Relativamente ao tipo de acesso, o ponto de carregamento pode ser de livre acesso, ou de acesso limitado, através de um leitor de cartões RFID, por exemplo. Pode ser vantajoso bloquear o acesso aos pontos de carregamento, no caso de estes estarem instalados em empresas ou condomínios.

3. Gestão de energia

Recorrendo a algoritmos e com base nas suas necessidades energéticas e em custos existentes, alguns modelos de carregadores de carros elétricos podem determinar o melhor momento para carregar o seu veículo. Programando as sessões de carregamento para horários em que os custos são mais reduzidos, pode carregar o seu carro elétrico de forma mais eficiente e a um custo ainda mais reduzido.

4. Integração com fontes de energia renováveis

Por falar em redução de custos, sabia que pode carregar o seu veículo com recurso apenas aos seus painéis fotovoltaicos? É verdade! Alguns carregadores podem ser integrados com painéis solares, permitindo-lhe tirar partido da energia produzida pelos mesmos para carregar o seu veículo de forma sustentável.

5. Balanceamento dinâmico de cargas

Instalar um carregador de veículos elétricos em sua casa implica verificar qual a potência necessária para carregar o seu veículo elétrico, e a compatibilidade com a instalação elétrica existente. Caso a potência exigida para o carregamento do carro elétrico ultrapasse a potência existente no seu quadro elétrico, há o risco de sobrecarregar a instalação elétrica e, consequentemente, podem ocorrer falhas de energia.

Felizmente, já existem soluções para limitar o impacto do carregamento na sua instalação elétrica. A maior parte dos carregadores de hoje já integra a tecnologia de balanceamento de cargas, que permite que a potência consumida pelo posto de carregamento seja modulada para evitar picos na instalação elétrica, e assim permite que possa carregar o seu carro elétrico sem preocupações.

Informe-se com especialistas antes de tomar uma decisão

A escolha do carregador para o seu carro elétrico é importante! Por isso, deve informar-se e procurar saber qual o fabricante, a garantia do equipamento, as potências de carregamento e claro, as suas funcionalidades.

Diante da volatilidade do mercado, e com mais uma despesa caso acabe por instalar um ponto de carregamento de carros elétricos em sua casa, a abordagem mais eficaz para reduzir sua despesa de eletricidade reside na comparação de todas as tarifas existentes. Ao examinar as opções disponíveis, consegue identificar a alternativa mais benéfica para otimizar os seus gastos com energia.

Escolha o melhor carregador para o seu tipo de utilização

Cada carregador tem funcionalidades distintas, desde a monitorização remota, a gestão de energia ou a integração com painéis solares, permitindo carregar o seu carro elétrico com maior conforto e eficiência.

Optar por carregadores elétricos com funcionalidades inovadoras é uma boa estratégia para assegurar um carregamento eficiente e assim tirar o máximo partido do seu carro elétrico!