Carrinha Mercedes de Michael Schumacher está à venda

Uma carrinha Mercedes conduzida pelo lendário piloto Michael Schumacher vai ser leiloada a 3 de fevereiro. A Mercedes-Benz C63 AMG break 2010 está avaliada entre 50 mil a 100 mil euros.

O leilão vai ter lugar em Paris, mas está a ser promovido pela leiloeira britânica Bonhams: “Uma oportunidade imperdível para o colecionador da Mercedes-Benz”.

A história desta carrinha começa quando o piloto alemão se mudou para a equipa da Mercedes Petronas em janeiro de 2010. A carrinha foi lhe entregue pela marca para seu uso pessoal. Apesar de estar registada na Suíça em nome da Mercedes-Benz, o alemão está registado como o seu condutor – com o nome de Mickael Shumacher. A carrinha esteve ao serviço até junho de 2010.

O Mercedes conta com um “equipamento de luxo”, segundo a leiloeira que aponta que os extras teriam encarecido a carrinha em 20 mil euros.

Entre 2011 e 2015, o carro passou a ser propriedade de um cidadão suíço, “responsável pela maioria da quilometragem”, com sete revisões realizadas na marca durante este período.

Em 2015, então com 146 mil quilómetros, a carrinha passou para as mãos de um engenheiro da Mercedes-Benz na Alemanha. No entanto, fez menos de mil quilómetros, tendo mudado os pneus durante o tempo em que foi dono.

A carrinha chegou às mãos do atual proprietário no início de 2018, tendo usado o carro somente nos meses de verão, e o carro foi sempre revisto na marca. Quilometragem atual: 152 mil quilómetros.

De cor preta, o carro tem os estofos em cabedal preto. O vendedor descreve o carro como estando em boas condições, tendo passado na inspeção em março de 2021. O carro vai ser vendido equipado com um jogo de pneus novos e foi revisto por uma oficina oficial da Mercedes.