Carruagens compradas pela CP à Renfe já estão a operar

O IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes autorizou a entrada ao serviço de passageiros das carruagens Arco, da empresa Comboios de Portugal (CP).

Estas carruagens, compradas à operadora espanhola Renfe, foram remodeladas pela CP nas oficinas de Guifões e o seu pedido de autorização deu entrada no IMT a 15 de março passado.

“Durante este período a CP realizou os testes necessários para a verificação de aspetos relevantes para a segurança das carruagens, tendo entregue no passado dia 13 de julho a documentação necessária para finalizar o processo de autorização”, refere o IMT.

Estas carruagens vão permitir à CP reforçar a oferta de comboios.

“A equipa do IMT após análise dos requisitos aplicáveis às alterações introduzidas no material circulante, da avaliação da documentação técnica apresentada e de algumas reuniões de trabalho com a equipa da CP, terminou na passada quinta-feira o processo de autorização de tipo e das primeiras 6 carruagens Arco a entrar ao serviço de passageiros”, acrescenta o instituto público.

“À medida que as restantes carruagens estiverem concluídas, a CP irá solicitar as respetivas autorizações baseadas no tipo existente que se autorizou hoje [quinta-feira], o que tornará os processos futuros muito mais céleres”, assegura o IMT que se congratula por “ter terminado este processo importante para a qualidade do serviço ferroviário de

passageiros em Portugal”.