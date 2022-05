Casa de apostas antecipou título do FC Porto na Liga portuguesa em outubro

Uma análise divulgada esta segunda-feira, 2 de maio, pela casa de apostas desportivas online Solverde.pt, avaliou as probabilidades do vencedor da Liga Portuguesa desde o início até hoje, numa altura em que faltam duas jornadas para o fim e o líder FC Porto está muito perto de conquistar o troféu de campeão nacional.

Depois de, na temporada passada, termos visto um improvável campeão – o Sporting tinha apenas 3% de possibilidades -, esta época, com duas jornadas por jogar, são os “dragões” que lideram o campeonato – no início da época, o FC Porto era o segundo clube com melhores hipóteses.

À partida para a presente temporada, o favorito era o Benfica (odd 1.72), seguido pelo FC Porto (odd 2) e o Sporting (odd 2.90) já era considerado pelas casas de apostas como um candidato ao título.

O Benfica arrancou a época da melhor forma, com cinco vitórias consecutivas, enquanto o Sporting somou dois empates nessas jornadas. O último foi frente ao FC Porto e fez cair as possibilidades de os “leões” serem novamente campeões para 22% (odd 4.25).

Até à oitava jornada, o Benfica levava algum avanço, mas foi então que a equipa “encarnada” se viu derrotada no Estádio da Luz pelo Portimonense, permitindo uma aproximação dos rivais. A probabilidade de o Benfica ser campeão escorregou para os 44%, ficando o FC Porto muito perto, com 42,5%.

O favoritismo das “águias” não durou muito mais tempo, caindo por terra à 10ª jornada do campeonato. O empata frente ao Estoril, novamente na Luz, combinado com a vitória do FC Porto frente ao Boavista, permitiu ao clube “azul-e-branco” igual o rival, com 41% de hipóteses de levantar o troféu. O Sporting, por seu turno, reconquistava terreno ao bater o Moreirense e o Vitória de Guimarães para melhorar as suas possibilidades (odd 3.20)

Foi pouco depois, à 13ª jornada, que o Benfica voltou a cair uma posição nos favoritos ao título. O Sporting venceu os rivais da Segunda Circular e passou para a segunda posição no favoritismo ao título, com 36% de probabilidade, ficando os “encarnados com 33%. Três jornadas volvidas, foi a vez de os “dragões” vencerem o Benfica, com o Sporting a bater o Portimonense, passando a corrida a ser a dois.

Desde então, o favoritismo dos “dragões” mantém-se até hoje e tornou-se cada vez mais evidente, com a derrota dos “leões” em Alvalade, diante do SC Braga, a permitir ao FC Porto distanciar-se na frente. Em março, o Sporting demonstrava apenas 14% de possibilidades de renovar o título. Hipóteses que caíram ainda mais com a derrota frente ao Benfica.

O FC Porto é, cada vez mais, super favorito a ser campeão, com as probabilidades dos “leões” a valerem apenas 7%, contra os 93% dos “azuis-e-brancos”.