Lisboa continua a ser a cidade e distrito onde é mais caro arrendar habitação, com os preços a ultrapassar a média de 15 euros/m2 definida em agosto. Faro foi a cidade que verificou a maior subida de preços, de 9%, enquanto que Viseu foi o distrito, com uma subida de 15%.

12 Setembro 2023, 08h15

Os preços das casas para arrendar voltaram a subir. No mês de agosto verificou-se uma subida de 2,6% face ao mês precedente, segundo dados divulgados pelo idealista.

Este não seria um aumento demasiado significativo, não fosse a subida superior a 2% levado o preço do metro quadrado a ficar acima dos 15 euros. Ainda que distantes dos valores pedidos para venda, este é um valor considerável.

O índice de preços do idealista mostra que arrendar uma casa tinha um custo de 15,4 euros/m2 no oitavo mês do ano.

Maiores foram os aumentos verificados entre trimestres e em termos anuais. Em termos trimestrais, verificou-se uma subida de 9,1% em agosto, enquanto que a variação anual observa um disparo significativo de 33%.

Onde mais cresceu?

O preço do arrendamento subiu em dez capitais de distrito, enquanto cresceu em 15 distritos e ilhas.

A capital onde os preços mais subiram foi em Faro, que apresentou um crescimento de 9% nos preços. Seguiram-lhe Viana do Castelo (7,2%), Viseu (5,3%), Porto (4,6%), Braga (4,4%), Aveiro (3,6%), Castelo Branco (3,5%), Lisboa (2,7%), Coimbra (2,1%) e Santarém (1,8%).

Em sentido inverso, os preços apresentaram descidas em Leiria (-3,2%), Setúbal (-2,6%) e Évora (-2,1%), tendo permanecido estáveis no Funchal.

Dos distritos e ilhas onde o preço mais subiu destaca-se Viseu, com um crescimento vertiginoso de 14,8%, seguido de Castelo Branco (7,3%) e Aveiro (6,6%). Também Viana do Castelo (6,4%), Portalegre (5,7%), Braga (5%), Évora (4,6%), Porto (3,7%) e Coimbra (3,2%) apresentaram subidas consideráveis. Beja, Santarém, Setúbal, Lisboa, Leiria e Faro tiveram subidas inferiores a 3% mas superiores a 1%.

Contrariamente, a ilha da Madeira e Vila Real apresentaram descidas de 3,6% e 0,9%, respetivamente.

Quais os mais caros?

Lisboa continua a ser a cidade e distrito mais caro. Na cidade de Lisboa, o preço é de 20,7 euros/m2 no que trata ao arrendamento, enquanto que o distrito é de 19 euros/m2.

O Porto é também a cidade e distrito mais caro para arrendar casa, com os preços a serem de 16,4 euros/m2 e de 14,3 euros/m2, pela mesma ordem.

Já o Funchal recebe o título de terceira cidade mais cara para arrendar habitação, somando 14,2 euros/m2, enquanto que Faro é o terceiro distrito mais caro avaliado em 13,5 euros/m2.

Castelo Branco é das cidades e distritos mais económicos para se arrendar, com os preços na ordem dos seis euros/m2, seguindo-se Viseu entre os 6,6 euros/m2 e 7,3 euros/m2 e Santarém, com os preços a rondar os sete euros por m2.