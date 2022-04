Casino Lisboa distribuiu mais de 6,2 mil milhões de euros em prémios em 16 anos

A comemorar o décimo sexto aniversário, na próxima terça-feira, dia 19 de abril, o Casino Lisboa distribuiu, desde a inauguração, pelos seus frequentadores prémios no valor global de 6,2 mil milhões de euros.

Durante estes 16 anos o Casino Lisboa gerou um total de 655 milhões de euros de receitas fiscais, arrecadadas pelo Estado, 621,6 milhões de euros foram a título de contrapartidas anuais e 33,4 milhões de euros a título de contrapartida inicial.

No período em causa, o Casino Lisboa gerou receitas brutas de jogo que ascenderam a 1,2 mil milhões de euros, tendo sido 1,1 mil milhões de euros de jogos de máquinas (82%) e 226,8 milhões de euros de jogos bancados (18%).

O Casino Lisboa dispõe, atualmente, de uma oferta de jogo constituída por um parque de máquinas automáticas com cerca de 650 slot machines – o maior da europa – e 28 mesas de jogo bancado.

Conforme previsto desde a abertura do Casino ao público e a pressão do aumento da procura, verificou-se até 2009 a necessidade de aumentar a oferta de jogo, de forma sustentada. Recorde-se que, aquando da inauguração do Casino Lisboa, as áreas de jogo eram compostas por 800 máquinas automáticas e 21 mesas de jogo bancado.

A concretização do projeto “Casino Lisboa” acarretou um investimento global de 120 milhões de euros, incluindo neste valor a contrapartida inicial paga ao Estado, de 30 milhões de euros, e as obras de ampliação realizadas em 2009.