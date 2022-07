Casino online Solverde torna-se principal patrocinador do Nacional da Madeira

O casino online Solverde.pt celebrou hoje um contrato de main sponsor (‘patrocinador principal’ em português) do Clube Desportivo Nacional, mais conhecido como Nacional da Madeira.

Até à data, a Solverde, com sede em Espinho, era o betting sponsor (‘patrocinador de apostas’ em português) do clube de futebol, sendo agora reforçada para mais três temporadas como main sponsor.

“O Nacional da Madeira é um clube histórico, não só da região, como de todo o país. É com muita satisfação que podemos finalmente anunciar o reforço desta parceria. Acreditamos que, esta época, o Nacional vai mostrar daquilo que é capaz no futebol português”, considera Manuel Violas, Administrador do Grupo Solverde.

Após o estágio em Penafiel, o clube de futebol treinado por Filipe Cândido irá começa a sua jornada para regressar à principal liga portuguesa, assentando atualmente na segunda divisão.

O Solverde.pt é um site de jogo online lançado em setembro de 2017 e o sexto casino do Grupo Solverde. Em setembro de 2020 o casino entrou nas apostas desportivas.