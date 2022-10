Casinos do Grupo Solverde atribuíram prémios no valor de mais de 101 milhões em setembro

Em setembro, os Casinos do Grupo Solverde atribuíram prémios no valor de mais de 101 milhões de euros.

No Casino Espinho o mês fechou com a entrega de mais de 46 milhões de euros e com mais de 87 mil euros no Bingo.

Já o casino Chaves atribuiu mais de 9 milhões de euros, enquanto os Casinos do Algarve – Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha – concederam mais de 46 milhões de euros.

A Solverde, também conhecida como Solverde Casinos & Hotéis, é um grupo português fundado em 1972 por Manuel de Oliveira Violas, sob a designação social Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde.

“Os casinos do Grupo Solverde oferecem uma variedade de espaços de entretenimento, com salas de jogos com as mais recentes novidades, gastronomia variada e salas de espectáculo, por onde passam os principais artistas nacionais e internacionais”, revela o grupo.