Em agosto foram registados um total de 931 casos, sendo preciso ir até novembro de 2022 para encontrar um número tão elevado de casos.

6 Setembro 2023, 17h00

Em agosto foram registados 931 casos de covid-19 em Portugal, um valor máximo de nove meses, segundo dados da Direção Geral da Saúde (DGS). No entanto, o número de óbitos associados a esta doença manteve-se baixo.

Segundo o jornal “Eco”, os peritos defendem que este aumento de casos se deve a uma nova variante da infeção, a EG.5, mas afirmam que “não há razoes para alarme, uma vez que, para a generalidade da população, o risco de desenvolver a doença grave atualmente é muito inferior ao verificado há três anos”.

De acordo com a informação divulgada pela DGS a 28 de agosto foram registadas oito óbitos associados á doença, um número bastante residual face ao registado em junho do ano passado, que rondava os 40 óbitos por dia. Em agosto foram registados um total de 931 casos, sendo preciso ir até novembro de 2022 para encontrar um número tão elevado de casos.

A 29 de setembro vai começar a campanha sazonal contra o covid e contra a gripe, segundo revelou o diretor executivo do SNS na passada terça-feira. Para a campanha estão a ser preparados cinco mil espaços de vacinação, sendo que três mil vão ser em farmácias.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) manifestou hoje inquietação com as “tendências preocupantes” relativamente à covid-19, com a aproximação do inverno no hemisfério norte, apelando para a vacinação e a vigilância sobre o vírus.

Apesar de os dados sobre a covid serem limitados, porque muitos países deixaram de os comunicar, a OMS constata “tendências inquietantes”, com a aproximação do inverno no hemisfério norte, declarou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante uma conferência de imprensa ‘online’.