10 Setembro 2023

Cristiano Ronaldo deixou hoje a concentração da seleção portuguesa, que prepara o jogo com o Luxemburgo no apuramento para o Euro2024, no qual não pode participar devido a castigo, e regressa ao clube, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol.

O capitão da seleção nacional leva cinco golos em cinco jogos na fase de apuramento para o próximo Europeu, mas vai falhar por castigo o encontro no Algarve, depois de ter visto um cartão amarelo na vitória por 1-0 frente à Eslováquia, em Bratislava.

Ronaldo ainda viajou com para o Algarve, fez trabalho de recuperação no grupo orientado pelo espanhol Roberto Martínez e almoçou hoje com a equipa, antes de regressar aos sauditas do Al Nassr.

O avançado já não vai estar no treino de hoje no Estádio Algarve, às 17:30, com os primeiros 15 abertos à comunicação social. Antes, às 16:45, no mesmo recinto, o selecionador Roberto Martinez e um jogador ainda a designar farão a antevisão o duelo com o Luxemburgo em conferência de imprensa.

Após cinco jornadas, Portugal lidera o Grupo J com 15 pontos, cinco pontos mais que Eslováquia e Luxemburgo, que partilham o segundo lugar, e nove que a Bósnia-Herzegovina, quarto. A Islândia é quinta posicionada, com três, enquanto o Liechtenstein continua em último a zero.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para segunda-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do inglês John Brooks.

