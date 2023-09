A força partidária refere que as propostas que serão apresentadas estarão direcionadas para a construção e reabilitação para habitação permanente a preço acessíveis e para limitar o valor das rendas.

6 Setembro 2023, 12h03

A antiga líder do BE, Catarina Martins, estará na Madeira, esta quinta-feira, para a apresentação das propostas que o BE Madeira tem para o sector da habitação.

A força partidária refere que as propostas que serão apresentadas estarão direcionadas para a construção e reabilitação para habitação permanente a preço acessíveis e para limitar o valor das rendas.

“Os preços das casas na Madeira tiveram o maior aumento do país. Comprar casa passou a custar em média quase meio milhão de euros e arrendar mais de 1.000 euros por mês. A crise da habitação atinge todas as gerações e empurra os mais jovens para fora da Região. Miguel Albuquerque diz que o problema da habitação está em vias de resolução rápida, mas a única coisa rápida que o seu governo conseguiu foi a subida de preços. Desde 2019, a venda de casas a não residentes mais do que duplicou e, com isso, o preço triplicou. Mesmo assim, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, insiste em mais vistos gold e recusa regular o alojamento local”, diz a candidatura do BE Madeira, às eleições regionais, marcadas para 24 de setembro, e que é liderada por Roberto Almada.

Nesta iniciativa para apresentação das propostas para a habitação estará também a líder do BE Madeira, Dina Letra, e do candidato do BE Madeira às eleições regionais, Roberto Almada.