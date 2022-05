“Catastrófico”. Johnny Depp perdeu contrato de 21 milhões depois de artigo de opinião de Amber Heard

O agente de Johnny Depp considerou o artigo de opinião assinado por Amber Heard no “The Washington Post” em 2018 como “catastrófico” para a carreira do ator. A opinião da atriz, em que acusa o também ator de violência doméstica, prejudicou tanto a carreira de Depp que este perdeu o acordo de 22,5 milhões de dólares (21,4 milhões de euros) para o sexto filme de “Piratas das Caraíbas”.

Sob juramento, o agente do ator disse que o afastamento da saga da Disney foi provocado pelo artigo de opinião de 2018, ainda que os advogados da atriz garantam que a perda contratual se deveu ao mau comportamento de Johnny Depp.

No seu testemunho, Jack Whigham apontou que Depp ainda trabalhou após as alegações iniciais, que surgiram um ano após o casamento em 2016. De facto, e analisando a cinematografia de Johnny Depp, o ator assinou contrato para “Cidade de Mentiras” (oito milhões de dólares), “Crime no Expresso do Oriente” (dez milhões de dólares) e “Monstros Fantásticos: Crimes de Grindelwald” (13,5 milhões de dólares). Os três filmes terão sido gravados entre 2016 e 2017, não tendo repercussão na carreira do ator.

O assassino responsável pela morte da carreira do ator de “Eduardo Mãos de Tesoura”, para o agente de Depp, foi mesmo o artigo de opinião. “Foi um relato na primeira pessoa, extremamente impactante. Não foi de um jornalista, nem de um observador, foi de alguém a dizer ‘isto aconteceu-me a mim'”, disse Whigham sobre o artigo em tribunal.

Depois da publicação do artigo assinado por Heard, o agente afirmou que Depp não conseguiu qualquer trabalho. A perda do acordo com a Disney foi o pior e o acordo, ainda verbal de 22,5 milhões, evaporou-se, e Depp levou um corte salarial significativo para ser a estrela do filme independente “Minimata”, tendo recebido apenas três milhões de dólares. De relembrar que Johnny Depp também foi afastado do último filme da saga “Monstros Fantásticos”, tendo sido substituído por Mads Mikkelsen no papel de Gellert Grindelwald.