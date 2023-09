Wilhelm Schmid. O CEO da A. Lange & Söhne, marca alemã de relógios de luxo sediada em Glashütte, na Saxónia, teve uma conversa exclusiva com o Jornal Económico, onde falou sobre a visão da marca e os desafios que ela enfrenta. Aficionado dos relógios desde criança, quando ficava “intrigado com a sua mecânica”, congratula-se por “ter a sorte de ter na profissão uma paixão”.

10 Setembro 2023, 16h00

O nome A. Lange & Söhne é sinónimo de relojoaria alemã de excelência. Os mais de 170 anos de existência da marca, entre cujos clientes se contam imperadores, reis e czares, não a impedem de estar na vanguarda da inovação, tendo apresentado no verão que agora termina duas novidades.

Uma é o LANGE 1 Time Zone, que exibe ao mesmo tempo a hora onde nos encontramos e de uma outra localização. Os ecrãs dia/noite em forma de anel e a indicação da hora de verão para o segundo fuso horário aumentam um grau de funcionalidade que já era elevado. Foi lançada uma nova edição deste relógio intuitivo de fuso horário em platina 950, com um mostrador cor de ródio. A combinação de cores monocromáticas acrescenta uma elegância intemporal à sofisticação técnica.

Outra novidade da A. Lange & Söhne é o Calendário Perpétuo Rattrapante de 1815, que apresenta três das mais sofisticadas complicações relojoeiras num design clássico. A combinação igualmente rara e ambiciosa de um cronógrafo rattrapante com um calendário perpétuo surge agora com uma nova roupagem, apresentando uma caixa em ouro branco de 18 quilates com um mostrador em ouro rosa. Devido à sua complexidade, este modelo está limitado a 100 peças.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor