Cavaco e a marcação cerrada ao Governo. Ouça o podcast “Maquiavel para Principiantes” de Rui Calafate

Cavaco Silva está em marcação cerrada ao Governo que agora cumpre seis meses que para muitos já parecem seis anos.

O ex-governante acusa António Costa de falta de autoridade para demitir Pedro Nuno Santos, o mesmo ministro que parece ter sido desautorizado com o anúncio do chefe do Governo: A TAP é mesmo para vender e a perder dinheiro, se for o caso.

Damos ainda um salto até ao Brasil onde a novela das presidenciais vai ter cenas dos próximos capítulos até ao final do mês.

