7 Setembro 2023, 16h11

O CDS-PP, que em junho tinha proposto uma isenção de IRS aos jovens até aos 30 anos, acusa o Governo de António Costa de “copiar” o partido, depois do Primeiro-Ministro ter anunciado, ontem, que os jovens iriam beneficiar de isenção de IRS no primeiro ano de trabalho.

“O CDS-PP lamenta a cópia por defeito anunciada por António Costa, por deixar de fora da isenção muitos milhares de jovens cujas dificuldades necessariamente persistem para além do 1.º ano de trabalho”, afirma em comunicado o presidente do partido, Nuno Melo.

O partido de Nuno Melo salienta que a “cópia” do Governo de medidas fiscais apresentadas pelo CDS-PP tem sido “padrão deste Governo”. “Começou na redução do ISV para compensar o aumento da receita do IVA nos combustíveis e na aplicação da taxa 0% de IVA sobre os bens alimentares essenciais. Prossegue agora, numa versão minimalista e insuficiente, na isenção de IRS para os jovens”.

Na perspetiva do partido o IRS “deve descer para todas as famílias portuguesas”, sublinhando que “chegou a altura de o Governo de António Costa devolver uma parte dos 25 mil milhões de impostos e contribuições que retirou a mais aos portugueses desde 2015”.