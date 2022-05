CDS critica “falta de rumo” do Governo da República para a Zona Franca da Madeira

O líder parlamentar do CDS, António Lopes da Fonseca criticou a conduta do novo Governo do PS na República no que diz respeito ao futuro do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), ou Zona Franca da Madeira, temendo não existir nenhum plano para assegurar a inscrição de novas empresas no CINM.

“Efetivamente estaríamos à espera que o maior partido da oposição, o PS, viesse nesta casa demonstrar a sua solidariedade aos 13.500 trabalhadores que estão no CINM, mas pasme-se, nem uma palavra desta nova liderança sobre o CINM”, afirmou o líder parlamentar centrista no debate mensal da Assembleia Legislativa da Madeira, ocorrido no dia 3 de maio, sob tema “Emprego na Região Autónoma da Madeira”.

“O PS na República, infelizmente não tem nenhum rumo para o CINM”, declarou António Lopes da Fonseca. O deputado alertou para o facto de, se a situação do CINM não for regularizada de forma a permitir a inscrição de novas empresas, a região corre o risco de 2.500 empresas irem para zonas concorrentes como as Canárias, Amsterdão, Irlanda, Malta ou Chipre.

Em resposta, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, lembrou que as Canárias são concorrentes da Madeira: “O presidente [das Canárias] salvaguardou a aprovação de inscrição de novas empresas em Canárias no início do ano; Portugal ficou parado”, lamentou o governante, alertando para a “necessidade urgente” de fazer com que a inscrição de novas empresas no CINM se concretize.