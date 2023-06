Para o CDS-PP seria uma “verdadeira desgraça” implementar no sector educativo da Madeira o que está a ser feito a nível nacional.

27 Junho 2023, 12h06

O CDS-PP acusou o PS de querer trazer o “inferno” da educação que se vive no continente para a Região Autónoma da Madeira.

O líder parlamentar do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, acusou o PS, de numa situação de ser Governo na Madeira, querer transpor para a Região o que de negativo acontece a nível nacional no sector da educação.

“Não só não critica a política educativa do partido socialista a nível nacional, como ainda vai buscar algumas medidas implementadas no Continente que têm sido um verdadeiro fracasso, especialmente para as escolas públicas”, disse António Lopes da Fonseca.

Para o deputado centrista “a escola pública na Região tem sido salvaguardada, enquanto as do Continente estão em perigo. Tem sido desvalorizada, tem sido atacada constantemente por este governo socialista e, mais uma vez, o PS se cola ao PS nacional, em vez de referir e enaltecer aquilo que de positivo se faz na Região”.

Para António Lopes da Fonseca seria uma “verdadeira desgraça” implementar no sector educativo da Madeira o que está a ser feito a nível nacional.

O centrista referiu que os os últimos dados mostram que 194 mil jovens licenciados imigraram na última década. “É preciso lembrar que, na última década, oito anos foram governados pelo partido socialista”, acrescentou o deputado do CDS-PP.

“O mais grave é que, dos 50 mil licenciados nas Universidades e Politécnicos, 20 mil imigram todos os anos de Portugal. Ou seja, o partido socialista que governa há oito anos está a hipotecar o futuro do país”, acusou António Lopes da Fonseca.