O CDS-PP destacou que a contagem integral do tempo de serviço dos professores é uma realidade na Madeira, ao contrário do território continental, e que cerca de 95% dos docentes possuem um vínculo permanente à Secretaria Regional de Educação.

27 Junho 2023, 14h49

O CDS-PP Madeira faz um balanço positivo na educação numa fase em que se está prestes a encerrar mais um ano letivo.

O líder parlamentar do CDS-PP Madeira, António Lopes da Fonseca, salientou que dos seis mil professores que a Região tem, todos têm estabilidade.

“A contagem integral do tempo de serviço é, também, uma realidade na Madeira, ao contrário do que acontece a nível nacional, e é de louvar que, atualmente, cerca de 95% dos docentes tenham vínculo permanente à Secretaria Regional de Educação”, disse António Lopes da Fonseca.

O centrista sublinhou o anúncio que foi feito da vinculação de mais 150 professores no próximo ano letivo.

Para o deputado do CDS-PP isso é “revelador da estabilidade” que o governo de coligação PSD/CDS-PP tem “procurado implementar na Região num sector que é primordial para que uma sociedade possa evoluir”.

O centrista deixou também críticas ao PS ao acusar os socialistas, no caso de chegaram ao Governo, na Região Autónoma, de quererem trazer o “inferno” que se vive na educação, no Continente, para a Madeira.

“Não só não critica a política educativa do partido socialista a nível nacional, como ainda vai buscar algumas medidas implementadas no Continente que têm sido um verdadeiro fracasso, especialmente para as escolas públicas”, disse António Lopes da Fonseca.

Para António Lopes da Fonseca seria uma “verdadeira desgraça” implementar no sector educativo da Madeira o que está a ser feito a nível nacional.