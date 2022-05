O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, considera que “é desejável” que o Banco Central Europeu (BCE) venha a subir as taxas de juros, de modo a normalizar a política monetária, mas avisou que tal só deve acontecer “quando for seguro fazê-lo”.

Mário Centeno falava aos jornalistas, na apresentação do boletim económico de maio, no qual o BdP admitiu que a escalada da inflação já não está contida às componentes com preços mais voláteis, tendo começado a alastrar às componentes “tipicamente mais estáveis”, como os serviços de saúde e a restauração.o receio da recessão. Trata-se da quarta subida consecutiva nas taxas de juro, puxando-as para o valor mais alto desde 2009.

