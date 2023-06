O Centro Interpretativo da Banana da Madeira tem como objetivo mostrar a “história, cultura e importância económica da banana” na ilha da Madeira.

25 Junho 2023, 10h30

O Centro Interpretativo da Banana da Madeira (BAM) recebeu mais de 11 mil visitantes, quando já assinalou o seu primeiro aniversário.

“Desde a sua inauguração, o BAM tem conseguido um sucesso extraordinário, com mais de 11 mil visitantes, sendo que, nos últimos meses, vem registando uma média mensal de visitantes que ultrapassa as mil pessoas. Um marco notável que é o resultado do crescente interesse tanto dos turistas quanto dos locais”, disse a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

A mesma Secretaria salienta que o BAM recebeu o prémio de Melhor Museu Português de 2023 na categoria ‘Conteúdos Digitais’ e uma Menção Honrosa na categoria Coleção Visitável.

“O Centro Interpretativo da Banana da Madeira é um espaço único que visa proporcionar aos visitantes uma experiência educativa e envolvente sobre a cultura, história e importância económica da banana na região”, sublinha a Secretaria Regional.

“Através de exposições interativas, os visitantes têm a oportunidade de mergulhar na história do cultivo da banana na Madeira, desde os seus primórdios até aos dias de hoje. Através de instalações multimédia modernas, exploram-se também os processos de produção, colheita e exportação da banana, bem como o impacto social e económico da indústria nas comunidades locais”, acrescentou a Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

