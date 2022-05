CEOs temem “grande recessão” na Europa

A Europa está a beira de uma “grande recessão” e quem o diz são os diretores-executivos das grandes empresas blue chip (estáveis, estabelecidas e reconhecidas no mercado). Ouvidos pela “CNBC”, os CEOs apontam que o continente europeu está vulnerável devido à invasão russa na Ucrânia, às sanções económicas aplicadas e preocupações com o fornecimento energético .

A zona euro está a enfrentar diretamente consequências da guerra na Ucrânia e tem visto um aumento dos preços desenfreados dos géneros alimentares e da energia, o que levou os economistas a preverem um sinal de estagflação (baixo crescimento económico e elevada inflação) e uma eventual recessão económica.

O CEO da Bosch é um dos que acredita que a Europa está a assistir à construção de uma grande recessão. “Ainda há uma procura pendente por causa da crise de Covid-19 de que estamos prestes a sair”, apontou Stefan Hartung à “CNBC”.

Mark Branson, presidente do regulador financeiro alemão Bafin, apontou que o conflito militar na Ucrânia e adicionais interrupções no fornecimento de energia podem representar riscos sérios para o crescimento da maior economia europeia, uma vez que os sectores ainda se encontram vulneráveis por causa da pandemia.

“Já estamos a observar que o crescimento caiu para perto de zero em muitas jurisdições, inclusive aqui, e é vulnerável. Também está vulnerável devido aos choques causados pela pandemia”, apontou.

O vice-CEO da Societe Generali apontou à publicação que estão a observar o quadro macroeconómico. Slawomir Krupa explicou que existe um risco de impacto na economia francesa e europeia devido ao conflito armado e ao choque energético.

De relembrar que os últimos dados do Eurostat mostram que a inflação da zona euro atingiram um recorde de 7,5% no passado mês de março. A “CNBC” relembra que o Banco Central Europeu está a ser mais flexível que o Banco de Inglaterra ou a Reserva Federal liderada por Jerome Powell, uma vez que estas duas entidades já aumentaram as taxas de juro para tentar conter a inflação.