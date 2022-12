Cepsa apoia cinco projetos solidários em Portugal com 65 mil euros

A Fundación Cepsa distinguiu cinco projetos solidários implementados em Portugal e que promovem a inclusão social com um total de 65 mil euros, distinção no âmbito da 18ª edição dos Prémios ao Valor Social. O painel de jurados que elegeu os cinco projetos nacionais foi presidido por Conceição Zagalo, empreendedora social, contando ainda com cinco elementos da Cepsa Portuguesa.

“Ao longo dos últimos 16 anos, estes prémios já contribuíram para melhorar a qualidade de vida de cerca de 60 mil pessoas. É para a Cepsa muito importante continuar a manter um vínculo e um relacionamento profundos com as comunidades onde estamos inseridos, em concreto promovendo o trabalho de instituições sociais que trabalham diariamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis”, afirma Cláudia Soares-Mendes, Portugal Marketing & Communication Manager da Cepsa, em comunicado.

Na edição deste ano, os Prémios ao Valor Social distinguiram em Portugal o projeto “Oncologia Pediátrica – Informação que faz a diferença”, criado pela FROC – Fundação Rui Osório de Castro. Também a Associação Betel foi distinguida com o seu projeto “Reconstruindo com retalhos”, que tem como objetivo a criação de um atelier de costura e artesanato, como terapia ocupacional para reabilitação física, psicológica, social e profissional para pessoas em situação de exclusão social.

O projeto “Reutilizar, transformar e incluir – Rede de Lojas Eco-Solidárias”, da SOLIDARIED’ARTE, foi outros dos vencedores assim como o projeto “Casa do Mundo – Porto Intercultural”, da associação ESPAÇO T, é um espaço que albergará um conjunto alargado de instituições/associações que trabalham em diferentes áreas para a promoção da interculturalidade.

Por último, foi também distinguido o projeto “Casa do Pão”, promovido pela Associação Vale de Acór, que pretende criar melhorias nas infraestruturas do fabrico de pão, ajudar na capacitação dos utentes em final de programa terapêutico e dinamizar respostas de empregabilidade.