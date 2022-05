Cerca de 150 mil pessoas na Ucrânia usam satélites de Elon Musk todos os dias

Há cerca de 150 mil pessoas na Ucrânia a utilizar o serviço de internet da Starlink, o negócio de satélites da empresa norte-americana SpaceX, de Elon Musk. A informação foi transmitida esta segunda-feira pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação Digital da Ucrânia, através do Twitter – também de Elon Musk.

No tweet publicado esta tarde, Mykhailo Fedorov escreve que os “dados brutos” apurados sobre a presença da Starlink na Ucrânia mostram que existem “cerca de 150 mil” utilizadores ativos diários deste serviço, que considera ser “um apoio crucial para a infraestrutura da Ucrânia e a restauração dos territórios destruídos”.

“A Ucrânia vai continuar conectada dê por onde der”, referiu o ministro responsável pela digitalização do país, no dia em que se completam 68 dias desde a invasão russa. Nessa altura, a Starlink era o único sistema de comunicação não russo naquele território.

O serviço da subsidiária da SpaceX está na Ucrânia desde o início de março e conta hoje com mais de 10 mil antenas parabólicas, segundo o canal “NBC News”. Ainda assim, Elon Musk alerta que deve estar ligado “apenas quando necessário”. Já a antena deve ser colocada “o mais longe possível das pessoas” e ter por cima algo que disfarce para que “não seja detetada”.

Rough data on Starlink's usage: around 150K active users per day. This is crucial support for Ukraine's infrastructure and restoring the destroyed territories. Ukraine will stay connected no matter what. pic.twitter.com/XWjyxPQJyX

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 2, 2022