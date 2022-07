CESAE Digital divulga programa #digitalReskilling em seminário na AEP

O CESAE Digital dedica este mês de julho ao tema ‘(Re)Qualificação do Talento Digital’, e é nesse âmbito que organiza o seminário (Re)qualificar talentos e competências digitais, que terá lugar no final da tarde desta quarta-feira, 27 de julho, no Auditório da AEP. O seminário tem como principal objetivo “reforçar a importância deste programa no âmbito da formação e requalificação de profissionais como resposta aos novos desafios empresariais e sociais e destacar a oferta formativa já em curso”, refere aquela entidade em comunicado.

O programa #digitalReskilling é um plano de requalificação e integração profissional nas áreas digitais, desenvolvido pelo CESAE Digital há mais de cinco anos e com grande impacto no mercado de trabalho. “Há cada vez mais profissões com níveis crescentes de digitalização que o mercado tem dificuldade em preencher e temos hoje a chamada geração mais qualificada de sempre, que dá garantias de responder satisfatoriamente a exigências do mercado mais complexas do ponto de vista das competências digitais, mas também relacionais e de maturidade profissional. É isso que consegue este programa de requalificação de talentos”, refere a organização.

Na abertura do seminário e acompanhado pela presidente do IEFP Maria Adelaide Franco, estará Miguel Fontes, secretário de Estado do Trabalho, e Jair Ferreira, do CESAE Digital, que falará sobre “A Requalificação no CESAE Digital: Indicadores de Impacto”.

Seguir-se-á a intervenção de Inês Castro e Helder Pinto, responsáveis do programa #digitalReskilling e os testemunhos de Filomena Teles, formanda do Curso Web & Mobile Development e Samuel Cruz, da empresa Wondercom, dando uma visão mais prática do projeto #reskilling e da real importância na vida profissional de quem neles participa.

A fechar o seminário teremos a intervenção do presidente do CESAE Digital, Luís Manuel Ribeiro, que vai desenvolver o tema (RE)Qualificar para Competir, seguido de um Porto de Honra e um momento de Networking.

Citado pelo comunicado, Luís Manuel Ribeiro destaca o papel da AEP e do IEFP (associados do CESAE Digital), “ao assumirem com este e outros projetos, um compromisso estratégico de resposta às necessidades das Empresas e do cumprimento das políticas públicas de Requalificação. O #digitalReskilling tem vindo a ser desenvolvido pelo CESAE Digital há mais de cinco anos, com grande impacto no mercado de trabalho. É imprescindível que o mercado consiga dar resposta às novas profissões mais direcionadas à área da tecnologia e do digital, otimizando ou reajustando os colaboradores às exigências dos novos postos de trabalho”.

Entre 2013 e 2022 (inclusive), o CESAE Digital registou mais de cem ações dentro deste programa de #digitalReskilling, que totalizaram quase 75 mil horas de formação, com mais de dois mil profissionais com formação prática em contexto de trabalho e que registaram uma taxa de empregabilidade de 72%.

O seminário será transmitido via streaming para o Facebook e Youtube do CESAE Digital.