Cessar-fogo sem efeito. Ucranianos dizem que Rússia ataca complexo de Azovstal mas Kremlin nega

As forças russas e ucranianas acordaram um cessar-fogo para Azovstal, em Mariupol, para os próximos três dias mas a Ucrânia acusa a Rússia de quebrar o compromisso e de estar a atacar o complexo onde várias pessoas estão escondidas. No entanto, o Kremlin já veio negar as acusações ucranianas e nega ter quebrado o cessar-fogo na região.

O comandante do Batalhão Azov, Denis Prokopenko, confirmou que os russos estão a utilizar artilharia pesada, bem como tanques e aviões para atacar a fábrica de aço. O exército aponta que os russos estão “a tentar destruir” os últimos defensores do complexo, que se encontram barricados nos diversos bunkers.

“Os ocupantes russos estão a atacar e a tentar arrasar as unidades ucranianas no território de Azovstal”, apontou o comandante.

Agora com o cessar-fogo em vigor, o Kremlin negou as declarações dos ucranianos e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, apontou mesmo que a ordem direta de não atacar surgiu do presidente Vladimir Putin e que os corredores humanitários estão a prosseguir com naturalidade.

Prokopenko assumiu na noite de ontem que as tropas russas tinham invadido as instalações e que as duas forças militares tinham travado “combates violentos e sangrentos”.

Atualmente, estima-se a existência de 200 civis confinados no complexos de siderurgia, além dos militares que se encontram a proteger o “forte”.