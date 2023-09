Com a oferta Eco Créditos, a Cetelem diz que pretende acompanhar as necessidades dos consumidores que potenciem a transição energética e a redução da pegada ambiental.

5 Setembro 2023, 15h44

O Cetelem, entidade especializada em crédito ao consumo do BNP Paribas Personal Finance, anunciou em comunicado que lançou uma gama de soluções de financiamento dedicada a projetos mais sustentáveis.

As soluções de financiamento, além de condições especiais, incluem um conjunto de projetos alargado, como a aquisição de automóveis novos elétricos, energias renováveis ou eficiência energética – possibilitando, por exemplo, a compra de painéis solares ou apostar num bom isolamento térmico, detalha o banco.

“A mais recente solução vem reforçar esta gama e destina-se à mobilidade suave, para apoiar a aquisição de bicicletas e trotinetes, incluindo elétricas, para dar resposta às mais recentes tendências de deslocação sustentável e estilo de vida saudável”, explica em comunicado a Cetelem.

Na nota, João Paulo Gonçalves, Head of Customer Experience & B2C do Cetelem – BNP Paribas Personal Finance Portugal, salienta que “os Eco Créditos demonstram bem o nosso compromisso e papel ativo na resposta às necessidades dos consumidores, na redução das emissões de carbono e na transição energética. Atendem à necessidade cada vez mais premente dos consumidores de tornarem a sua casa mais eficiente, bem como de tornar acessível a aquisição de uma viatura elétrica, além de promover novas formas de deslocação nas cidades, e assim contribuindo para o desenvolvimento urbano sustentável”

O lançamento das soluções de financiamento para projetos mais sustentáveis surge na sequência dos dados do estudo internacional Observador Automóvel 2023, realizado pelo Cetelem, em que foi revelado que 48% dos portugueses complementam a utilização do automóvel com modos de mobilidade suave, como trotinete ou bicicleta, mas também transportes públicos.

O estudo indica também que, na Europa, as bicicletas com assistência elétrica triplicaram as vendas, ultrapassando os 3 milhões de unidades entre 2017 e 2021.

“Ainda no que respeita ao mercado elétrico, de acordo com a ACAP, as vendas de viaturas elétricas cresceram 119% nos primeiros sete meses de 2023 no mercado nacional”, cita o Cetelem.

“Ainda assim, permanece aquele que é entendido como um dos maiores obstáculos à adoção da mobilidade elétrica: o elevado custo de aquisição, que leva oito em cada 10 a desistirem da compra de uma destas viaturas, sendo para isso fundamental disponibilizar aos consumidores acesso a financiamento”, destaca em comunicado a instituição de crédito.