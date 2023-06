“Decidiu deixar a Microsoft”, respondeu fonte oficial da tecnológica ao Jornal Económico, confirmando as mudanças e desejando “as maiores felicidades” à gestora que liderou a área financeira da empresa nos últimos cinco anos.

20 Junho 2023, 17h26

A diretora financeira da Microsoft Portugal, Rita Piçarra, renunciou ao cargo por opção pessoal e vai ser substituída por Cláudia Fonseca a partir do próximo mês, confirmou a empresa ao Jornal Económico (JE). A tecnológica revelou ainda que a gestora que fica com a pasta das finanças passará também a integrar a comissão executiva.

Rita Piçarra era CFO da Microsoft Portugal desde 2018, sendo que estava na empresa desde 2005 e acumulava uma experiência profissional de duas décadas. “A Rita Piçarra decidiu deixar a Microsoft. Estamos gratos pela sua dedicação à empresa e desejamos-lhe as maiores felicidades para este novo capítulo”, comentou fonte oficial da Microsoft Portugal em resposta ao JE.

Há mais de 19 anos na empresa, Cláudia Fonseca é responsável pelas subsidiárias austríaca e irlandesa, tendo ocupado este mesmo cargo na filial portuguesa entre 2009 e 2014. Ainda antes, ocupou posições como business manager para o CVP global de vendas, marketing e operações, financial controller para a região da Europa, entre outras.

“É com muito entusiasmo e orgulho que assumo novamente a função de CFO [Chief Financial Officers] da Microsoft para Portugal. Tenho assistido a muitas transformações ao longo dos últimos anos, este é, sem dúvida, um momento definidor, no qual o papel dos diretores financeiros é crítico para o sucesso das organizações”, diz Cláudia Fonseca, numa nota entretanto divulgada publicamente pela Microsoft.

Na sua opinião, “num mundo predominantemente digital, precisamos de garantir que antecipamos tendências, acompanhamos os ritmos dos mercados e olhamos para a otimização que a tecnologia pode proporcionar como um motor para a inovação”. Até porque, atualmente, os CFO são os Chief Future Officers [Diretores do Futuro]”, crê.

Licenciada em Economia pela Nova SBE, Cláudia Fonseca tem uma certificação em Global Management pela INSEAD, começou a carreira em 1992 na Papelaria Fernandes, em Lisboa, seguindo-se a Vanpro cerca de dois anos depois.