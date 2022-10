CFP dá parecer positivo ao cenário macro da proposta de OE2023

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) deu esta segunda-feira o seu parecer favorável ao cenário macroeconómico inscrito na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), apresentada ao início da tarde e onde o Governo projeta um crescimento de 1,3%.

“Ponderados os riscos do cenário do Ministério das Finanças, a incerteza do panorama macroeconómico atual e as projeções existentes para a economia portuguesa do CFP e do Banco de Portugal (BdP), o cenário macroeconómico subjacente à POE/2023 afigura-se como provável”, lê-se no documento.

A instituição liderada por Nazaré da Costa Cabral considera o cenário macro em que assenta o documento de proposta orçamental para o próximo ano “globalmente coerente”, apesar de reconhecer a “conjuntura de elevada incerteza, que se tem traduzido numa deterioração, para 2023, das perspetivas de crescimento da atividade económica e de evolução dos preços nos principais parceiros económicos de Portugal”.

O CFP refere ainda que algumas das diferenças entre o cenário que apresentou em setembro, onde previa um crescimento de 1,2% e inflação de 5,1%, se explicam pela incorporação de medidas de política orçamental previstas para 2023 pela análise do Ministério das Finanças. Pelo contrário, o cenário assumido pelo CFP assenta em políticas invariantes.