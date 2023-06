No âmbito deste pacote inicial a custo zero, os alunos que necessitem de financiamento para prosseguir com a sua formação, têm também condições especiais, revela o banco.

15 Junho 2023, 11h45

A Caixa Geral de Depósitos está de regresso à Universidade do Porto. Paulo Moita de Macedo, presidente da Comissão Executiva e o Reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, assinam esta sexta-feira, na Biblioteca do Fundo Antigo da Reitoria da Universidade do Porto, pelas 11 horas, o Protocolo de Cooperação e o Contrato de Mecenato Plurianual entre a Caixa e a Universidade do Porto.

Este protocolo, no âmbito do ensino e formação, investigação e serviço à sociedade, “tem por objetivo estabelecer parcerias visando a criação de valor para a comunidade académica, bem como o apoio às iniciativas relevantes de difusão do conhecimento, do mérito e do desenvolvimento de projetos com impacto social”, lê-se no comunicado.

Com este Protocolo, que é válido até ao final de 2028, a CGD passa a fornecer o cartão de identificação aos alunos e professores da Universidade do Porto.

Para além do cartão, “os alunos podem também aderir, sem qualquer custo, a um conjunto de produtos que lhes permite gerir o seu dinheiro nesta nova fase em que muitos passam a viver longe dos pais, com novas responsabilidades”. Neste pacote de produtos inclui-se, além da conta bancária, o Cartão Caixa ISIC, que é um cartão de estudante reconhecido internacionalmente e o acesso à app Caixadirecta, que lhes possibilita o acesso à conta e fazer transferências e pagamentos a qualquer hora e em qualquer lugar.

Para além deste pacote inicial a custo zero, os alunos que necessitem de financiamento para prosseguir com a sua formação, têm também condições especiais, revela o banco.

“O apoio da Caixa ao segmento universitário assenta no apoio à comunidade académica, promoção do conhecimento, promoção no acesso ao ensino superior e responsabilidade económico-social e cultural”; refere a CGD que realça que na dimensão social, a Caixa investiu em 2022, mais de 12 milhões de euros, envolvendo protocolos com universidades e institutos politécnicos, para além do apoio a 29 projetos no âmbito do prémio Caixa Social, e ainda o prémio de mérito a 300 estudantes do ensino superior no prémio Caixa Mais Mundo.

A Universidade do Porto é responsável por 24% dos trabalhos científicos publicados anualmente em Portugal. Com mais de 100 anos de história, a Universidade é uma instituição de ensino e investigação científica de referência em Portugal e no mundo, estando hoje no top 100 europeu dos rankings internacionais de universidades.

Conta com 14 faculdades e uma comunidade de 40 mil docentes, investigadores, técnicos e estudantes, incluindo mais de 6 mil estudantes internacionais, provenientes de 100 países diferentes.