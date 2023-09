Outra novidade, para este regresso às aulas, é a subida da idade para isenção de comissões bancárias, que aumenta dos 26 para os 30 anos para os clientes da Conta Caixa M – Ensino Superior. Mais de 80 mil Clientes são impactados por este medida, refere a CGD.

5 Setembro 2023, 12h25

A Caixa Geral de Depósitos fechou dois protocolos com as Universidades do Porto e da Beira Interior para o ano letivo de 2023/ 2024.

“Assinalamos o regresso à Caixa da Universidade do Porto e da Universidade da Beira Interior, que passam a ter protocolo de prestação de serviços bancários, com condições mais favoráveis, para alunos e professores. Depois da Universidade de Évora e do Instituto Politécnico do Porto, incluídas na rede de protocolos da Caixa em 2022, o regresso destas duas Universidades ao universo dos protocolos da Caixa, marca a entrada de 36.600 estudantes, que passam a ser clientes do maior banco português”, refere o comunicado do banco.

Outra novidade, para este regresso às aulas, é a subida da idade para isenção de comissões bancárias, que aumenta dos 26 para os 30 anos para os clientes da Conta Caixa M – Ensino Superior. Mais de 80 mil Clientes são impactados por este medida, refere a CGD.

“No contexto atual de pressão financeira sobre os jovens e as famílias, a Caixa decidiu aumentar a idade para as isenções das comissões da Conta M, que agora se estendem aos ex-Universitários até aos 30 anos.”, anuncia o banco.

O pacote Conta Caixa M Ensino Superior, passa a ser gratuito até aos 27 anos, e esta oferta pode estender-se, a custo zero, até aos 30 anos, caso o Cliente domicilie o seu ordenado na Caixa (ou tenha um seguro de saúde, ou um crédito) e faça compras mensais, com um cartão da Caixa, superiores a 50 euros.

“O aumento da idade de isenção das comissões bancárias, dos 26 anos para os 30 anos, abrange cerca de 80 mil Clientes e visa apoiar os jovens na sua entrada no mercado de trabalho”, assegura a instituição.

“A Caixa foi o primeiro banco em Portugal a introduzir protocolos de apoio ao Ensino Superior, em 1995. Atualmente apoia mais de 100 Instituições de ensino superior portuguesas. Nos últimos 28 anos, este programa de apoio às instituições de ensino superior, chegou a mais de um milhão de jovens universitários e foi uma alavanca fundamental para o rejuvenescimento da base de Clientes Caixa. Mais de 50% dos clientes angariados ao abrigo de protocolos do ensino superior, mantêm-se como clientes Caixa mesmo após o término do curso, com uma elevada vinculação ao banco”, lê-se no comunicado.

“O apoio da Caixa é uma mais-valia, em vários aspetos, para estes estudantes” considera o banco que lembra que “oferece serviços bancários fundamentais para o dia-a-dia dos jovens universitários. O cartão de estudante pode ser também um cartão bancário”.

A CGD detalha que os alunos podem aderir, sem qualquer custo, e através de um processo totalmente digital e sem papel (paperless) à Conta Caixa M, que inclui uma conta à ordem, cartões de débito, cartão de crédito, transferências online, e acesso à app Caixadireta.

“Esta modalidade permite a gestão das responsabilidades financeiras do dia-a-dia, nesta nova fase em que muitos passam a viver longe dos pais”, refere o banco.