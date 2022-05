A Caixa Geral de Depósitos (CGD) recomendou ao Ministério das Finanças a suspensão temporária do processo de venda do Banco Comercial do Atlântico (BCA), o maior de Cabo Verde, é que detido pelo grupo CGD em 58,2%. O banco recomendou também o cancelamento do processo de venda do Banco Caixa Geral – Brasil, apurou o Jornal Económico.

Agora caberá ao Ministério liderado por Fernando Medina tomar a decisão em resolução do Conselho de Ministros, uma vez que se trata de um banco do Estado. A CGD deixou de estar pressionada para vender as duas instituições desde que ficou concluído o seu plano estratégico, já que as duas operações faziam parte desse plano estratégico para 2017-2020 negociado com Bruxelas (DG Comp) e que implicava compromissos e remédios por o banco ter recebido uma injeção de capital do Estado.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor