CGD vai distribuir dividendos de 241,1 milhões, acima do previsto no OE2022

O Relatório e Contas da Caixa Geral de Depósitos de 2021, publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), desvendou a proposta de aplicação de resultados que o banco liderado por Paulo Macedo pretende levar a cabo este ano.

A proposta inclui uma distribuição de dividendos de cerca de 241,1 milhões de euros. Este é o montante máximo de dividendos distribuíveis por conta das contas de 2021. A CGD teve resultados consolidados em 2021 de 583 milhões, equivalente a uma rentabilidade dos capitais próprios de 7%.

Os dividendos previstos pela administração da CGD superam os previstos na proposta de Orçamento do Estado para 2022. No documento do Governo estava previsto a entrega de quase 500 milhões de euros em dividendos pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e pelo Banco de Portugal. O Governo prevê receber 295 milhões de euros em dividendos pelo supervisor da banca e 200 milhões de euros pelo banco público. Um valor, no entanto, 22% inferior aos montantes recebidos em 2021.

“De acordo com a decisão publicada no dia 23 de julho de 2021 (Recomendação BCE/2021/31), o BCE decidiu levantar, a partir de setembro de 2021, as restrições relativas à distribuição de dividendos, que vigoraram no contexto da gestão dos efeitos da pandemia, não obstante reforçar a orientação de que os bancos devem permanecer prudentes nas decisões que tomem sobre esta matéria”, contextualiza a CGD no relatório e contas.

É tendo presente a recomendação do BCE e a “avaliação realizada ao enquadramento em que a instituição desenvolve atualmente a sua atividade”, que o Conselho de Administração “entende estarem reunidas as condições para retomar a política de distribuição de dividendos em vigor”.

Assim, “propõe-se que o resultado líquido do exercício respeitante às demonstrações financeiras da Caixa Geral de Depósitos, no montante de 441.534.238 euros, tenha a seguinte aplicação: 88.306.848 euros para reserva legal; 241.070.965 para dividendos; 112.156.425 euros para incorporação na rubrica ‘Outras reservas e resultados transitados’ do balanço”, lê-se no relatório.

Os dividendos são determinados pela atividade individual da Caixa, que engloba a atividade em Portugal e nas Sucursais de França e Timor-Leste, e que alcançou um resultado líquido do exercício no valor de 441,5 milhões de euros em 2021 (+5,4% face a 2020).

Aliás o banco já destaca o dividendo no cálculo dos fundos próprios e rácios prudenciais individuais. Para este cálculo foi considerado um resultado líquido de 200,5 milhões de euros, “tendo esse montante sido apurado sobre o resultado líquido contabilístico do perímetro individual de 441,5 milhões de euros, deduzido de 241,1 milhões de euros relativos ao montante máximo de dividendos distribuíveis”.

Também no apuramento dos fundos próprios e rácios prudenciais consolidados foi considerado um resultado líquido de 329,4 milhões de euros, “tendo esse montante sido apurado sobre o resultado líquido contabilístico do perímetro prudencial de 570,4 milhões de euros, deduzido de 241,1 milhões de euros relativos ao montante máximo de dividendos distribuíveis, em conformidade com a política interna definida em 2019 pelos órgãos competentes”.