CGTP critica acordo de médio prazo sobre rendimentos

A CGTP critica o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade proposto pelo Governo e acordado com a UGT e confederações patronais. A entidade sindical considera que o acordo, que vai ser apresentado pelo primeiro-ministro este domingo, resulta num menor poder de compra em 2023.

“Os referenciais propostos pelo Governo discutidos agora em 2022, fazem com que no final de 2023, se tenha um menor poder de compra do que aquele que os trabalhadores tinham em 2021”, refere num comunicado divulgado no sábado à noite.

“Os 5,1% propostos, contrastam com uma inflação acumulada em 2022 e 2023 superior a 11%. Isto não é aumento é empobrecimento”, refere a CGTP

Nesse sentido, afirma, o “conteúdo do acordo para uma suposta melhoria dos rendimentos, salários e competitividade, reforça as razões para uma forte mobilização e uma ampla participação nas manifestações que dia 15 de Outubro vamos realizar em Lisboa e no Porto”.

Segundo o documento final do acordo de médio prazo para melhoria dos rendimentos, salários e competitividade, a que a Lusa teve acesso, o Governo compromete-se a adotar novas medidas com vista a mitigar o aumento dos custos de energia para famílias e empresas.

Entre as medidas, o Executivo vai injetar mais 3 mil milhões de euros nos sistemas de eletricidade e gás para limitar os preços da energia. Além disso, vai avançar com um apoio “imediato” aos agricultores com o objetivo de mitigar o aumento do preço dos combustíveis, no total de 10 cêntimos por litro de gasóleo agrícola.