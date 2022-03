Charlie Munger diz que geração Z vai ter dificuldades em acumular riqueza

Charlie Munger, o braço direito de Warren Buffett, que gere investimentos há muitos anos diz que nunca foi tão difícil para os jovens acumularem riqueza.

De acordo com a “CNBC”, em fevereiro, na reunião anual da editora Daily Journal Corporation, Munger afirmou que navegar com sucesso no mundo dos investimentos tornou-se muito mais difícil nas últimas décadas, isto atendendo também ao aumento dos custos de vida e a inflação que continua a pesar sobre as economias.

“Vai ser muito mais difícil para a geração que terminou agora a faculdade de ficar e acumular riqueza”, disse Munger.

Na segunda-feira, o empresário demitiu-se do cargo de presidente do “Daily Journal” embora continue como diretor da empresa, e vice-presidente de longa data do fundo de investimento de Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

Dois anos depois de Munger se ter tornado vice-presidente da Berkshire Hathaway, em 1980, o preço mediano de uma casa no estado da Califórnia era de 80 mil dólares. No ano passado o preço mediano das casas na Califórnia passou os 800 mil dólares pela primeira vez, de acordo com a Califórnia Association of Realtors.

O milionário diz, no entanto, que isto não significa que os jovens não possam lucrar com investimentos inteligentes. Na reunião de acionistas da Berkshire Hathaway para 2020, Buffett sugeriu evitar ações únicas em prol do S&P 500, um fundo de índice de baixo custo que detém 500 das maiores empresas dos EUA. Munger tem atualmente 98 anos e a sua fortuna está avaliada em 2,7 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros).