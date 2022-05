Chefe da igreja ortodoxa russa poderá integrar lista de aliados do Kremlin sancionados pela UE

A União Europeia terá incluído o Patriarca Cirilo de Moscovo numa nova lista de sanções, uma vez que o Chefe da Igreja Ortodoxa Russa é um aliado de longa data do Kremlin que deu já a sua bênção à guerra na Ucrânia, de acordo com um documento preliminar ao qual o “The Guardian” teve acesso.

O Chefe da Igreja Ortodoxa Russa, que usou um sermão dominical para demonstrar o seu apoio à “operação especial de manutenção da paz” da Rússia poucos dias após a invasão da Ucrânia, deverá agora ser acrescentado à lista de sanções da UE, que já inclui mais de 1.000 oligarcas russos.

A ser confirmado, o patriarca poderá ser uma das 57 pessoas que serão proibidas de viajar para a UE, enfrentando ainda o congelamento de bens no âmbito de um novo pacote de medidas que será discutido pelos Estados-membros.

A UE planeia igualmente visar a família próxima do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que foi já sancionado numa ronda anterior. Ao que tudo indica, a esposa de Peskov, Tatiana Navka, será acrescentada à lista devido à ligação matrimonial, mas também devido à sua copropriedade de bens na Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, de acordo com a UE.

Marina Mordashova, a esposa do homem mais rico da Rússia, Alexei Mordashov, será também incluída na lista, dado que usufrui dos bens do seu marido, que é acionista maioritário da Severstal, a maior empresa siderúrgica russa, e durante a pandemia resgatada Tui, o maior operador turístico da Europa.

Esta semana, a Igreja Ortodoxa Russa emitiu uma declaração a criticar o Papa Francisco, acusando o Chefe da Igreja Católica de deturpar a última conversa que teve com o Patriarca Cirilo de Moscovo, segundo o “The Guardian”.

“É lamentável que, um mês e meio após a conversa com o Patriarca Cirilo, o Papa Francisco tenha escolhido o tom errado para transmitir o conteúdo desta conversa. É pouco provável que tais declarações contribuam para o estabelecimento de um diálogo construtivo entre as Igrejas Católica Romana e Ortodoxa Russa, o que é especialmente necessário no momento atual”, explica o departamento de Relações Externas da Igreja do Patriarcado de Moscovo numa nota à qual a agência noticiosa russa RIA teve acesso.

O mesmo organismo refere, na nota emitida em reação às declarações do Papa Francisco, que Patriarca Cirilo de Moscovo e o Arcebispo de Canterbury estiveram reunidos no dia 16 de março, por videoconferência.

“As negociações do primaz da Igreja Ortodoxa Russa com o Papa e o chefe da Igreja de Inglaterra, Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, tiveram lugar online em 16 de março. Discutiram os problemas da ajuda aos refugiados, o direito de todos a confessarem a sua fé e língua nativa sem perseguição política, e o papel dos cristãos na busca da paz na Ucrânia”, é referido no mesmo comunicado.